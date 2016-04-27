香港联交所就上市公司发行红股可能导致市场秩序紊乱发出指引

路透香港4月27日 - 港交所(0388.HK)旗下联交所周三发出指引，若上市公司大规模发行红股可能导致市场秩序紊乱，联交所或不会批准有关股份上市。

联交所的声明称，注意到近期上市公司大比例派送红股的活动有所增加；在若干个案中，有关上市公司的股价及成交量在除净期间大幅波动。指引信旨在提醒上市公司妥为安排发行红股计划，防止交易秩序紊乱。

“根据《上市规则》，上市公司须确保其以公平有序的形式发行证券。”港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚说，“若上市公司拟进行大规模的红股发行但除净期间相当可能会导致市场秩序紊乱，联交所或不会批准有关股份上市。”

除净期间指红股发行的除权日期与红股配发日期之间的时间。

联交所称，一般而言，若上市公司所建议的红股发行量占已发行股份200%或以上，联交所或会忧虑市场出现秩序紊乱。惟联交所亦可能会在考虑到个案的相关事实及情况后，对较小规模的红股发行提出同样的关注。（完）