香港联交所就上市公司发行红股可能导致市场秩序紊乱发出指引

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月27日 - 港交所(0388.HK)旗下联交所周三发出指引，若上市公司大规模发行红股可能导致市场秩序紊乱，联交所或不会批准有关股份上市。
联交所的声明称，注意到近期上市公司大比例派送红股的活动有所增加；在若干个案中，有关上市公司的股价及成交量在除净期间大幅波动。指引信旨在提醒上市公司妥为安排发行红股计划，防止交易秩序紊乱。
“根据《上市规则》，上市公司须确保其以公平有序的形式发行证券。”港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚说，“若上市公司拟进行大规模的红股发行但除净期间相当可能会导致市场秩序紊乱，联交所或不会批准有关股份上市。”
除净期间指红股发行的除权日期与红股配发日期之间的时间。
联交所称，一般而言，若上市公司所建议的红股发行量占已发行股份200%或以上，联交所或会忧虑市场出现秩序紊乱。惟联交所亦可能会在考虑到个案的相关事实及情况后，对较小规模的红股发行提出同样的关注。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。