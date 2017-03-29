汉能薄膜发电获大股东增持股权 涉资近17亿港元--联交所资料

据联交所权益披露，李河君控制的汉能移动能源控股有限公司在上周三按平均每股5.188港元，增持了约3.25亿股汉能薄膜发电股份。完成后，汉能移动能源持有汉能薄膜发电好仓比例由47.31%升至48.09%。

汉能薄膜发电自2015年5月起停牌至今。公司今年初表示，香港证监会对公司复牌提出两个必要条件：第一是公司前主席李河君及四位现任独立非执行董事，同意在证监会展开证券及期货条例第214条之民事程序中不抗辩责任和证监会寻求的法院命令；另一复牌必要条件是公司需要发报一份披露文件，对其活动、业务、资产、负债、财务绩效和前景等资料作出详细披露。（完）