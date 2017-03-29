汉能薄膜发电获大股东增持股权 涉资近17亿港元--联交所资料

中国央企1-4月利润总额同比增长18.1% 资产负债水平持稳--国资委
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电(0566.HK)大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
据联交所权益披露，李河君控制的汉能移动能源控股有限公司在上周三按平均每股5.188港元，增持了约3.25亿股汉能薄膜发电股份。完成后，汉能移动能源持有汉能薄膜发电好仓比例由47.31%升至48.09%。
汉能薄膜发电自2015年5月起停牌至今。公司今年初表示，香港证监会对公司复牌提出两个必要条件：第一是公司前主席李河君及四位现任独立非执行董事，同意在证监会展开证券及期货条例第214条之民事程序中不抗辩责任和证监会寻求的法院命令；另一复牌必要条件是公司需要发报一份披露文件，对其活动、业务、资产、负债、财务绩效和前景等资料作出详细披露。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委周三表示，总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。