独家：香港证监会将要求金融机构向其报备关键高管人员--消息

路透香港11月29日 - 三位消息人士透露，香港证券及期货事务监察委员会(证监会)计划要求券商及对冲基金等金融机构上报负责受监管行为日常管理的高管，并将这些人员及所负责任向监管机构进行报备。

上述举措有可能大举加强对香港金融业高管的审查，使之对公司不当行为承担更大的责任。消息人士称，证监会计划在未来几周内以行业通告的形式宣布这项名为“管理人员负责”的制度。

目前，全球监管机构都在设法提高金融行业的行为与治理标准，侧重于关注个人的责任与行为。

证监会借鉴了英国金融市场行为监管局(FCA)的做法，后者在3月推出引起争议的“高级经理制”。根据该机制，金融企业的重要管理人员可为银行的破产承担刑事责任。不过消息人士称，证监会的做法不会那么严厉。

消息人士表示，证监会设计出的相关规定实际上令监管范围远超过该机构直接发给牌照的一线员工，已经涉及数以百计的支持性部门管理人员，包括资讯科技(IT)、运营、合规、法务和风险管控部门。

消息人士不愿具名，因为新规尚未公开。

证监会证实正在制定新规，以厘清特许企业管理层的责任，但未提供细节。

“此举旨在帮助SFC从持牌机构获得最新的管理结构信息，促进高管意识到他们在现行监管框架下的义务，”证监会发言人在声明中称。

“我们还认为，这些措施将增强行业的透明度，进一步强化持牌机构的企业治理，”该发言人称。

预计新规还将涵盖SFC所监管的日常运作的海外主管高管。这种情况在全球性银行和对冲基金很常见，即事关香港业务的决定通常由伦敦、纽约或新加坡的高管作出。

消息人士称，证监会关切的是，他们不知道许多在其监管的香港业务中担任要职的人的身份。

证监会发言人称，新的规定并非预示SFC要处罚高管的意图。但两名消息人士称，这势必会使“主管高管”对违规行为承担更多的责任。(完)