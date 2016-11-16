港交所总裁称沪港通深港通不会造成资金外流 是纯粹投资工具

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 回应近期市场对内地资金外流的担忧，香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加称，沪港通、深港通机制不会造成资金外流，人民币一直在“封闭的”系统之内，当港股通股票出售后，人民币将返回内地账户，因此沪港通、深港通“不是资本的离境工具、入境工具，是纯粹的投资工具”。
人民日报海外版援引他在一会议上称，沪港通、深港通的核心竞争优势是“交易过境，而清算、结算不过境”。在这种模式下，内地老百姓可以坐在家里投资世界，世界人民可以通过香港投资内地。
沪港通启动两周年，深港通启动亦箭在弦上。业内人士称，沪港通、深港通将进一步推进内地和香港资本的互联互通，提升港股估值和成交量。作为渐进的机制，沪港通、深港通将不断优化规则，并为投资者推出丰富的新产品。
香港交易所市场发展科项目管理部主管许正宇表示，未来在深港通推出成功的基础上，港交所将大力推行现有的指数期货和人民币期货等系列产品，以满足投资者进行风险对冲的投资需求。三家交易所共同努力，将进一步推进人民币国际化生态圈的建立。
李小加说，深港通有助吸引国际企业来港上市。日后ETF纳入互联互通后，无论美国的科技公司及页岩油公司、欧洲的房地产公司，还是南美的矿产公司，内地投资者都可透过互联互通，参与相关投资。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。