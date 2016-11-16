港交所总裁称沪港通深港通不会造成资金外流 是纯粹投资工具

路透北京11月16日 - 回应近期市场对内地资金外流的担忧，香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加称，沪港通、深港通机制不会造成资金外流，人民币一直在“封闭的”系统之内，当港股通股票出售后，人民币将返回内地账户，因此沪港通、深港通“不是资本的离境工具、入境工具，是纯粹的投资工具”。

人民日报海外版援引他在一会议上称，沪港通、深港通的核心竞争优势是“交易过境，而清算、结算不过境”。在这种模式下，内地老百姓可以坐在家里投资世界，世界人民可以通过香港投资内地。

沪港通启动两周年，深港通启动亦箭在弦上。业内人士称，沪港通、深港通将进一步推进内地和香港资本的互联互通，提升港股估值和成交量。作为渐进的机制，沪港通、深港通将不断优化规则，并为投资者推出丰富的新产品。

香港交易所市场发展科项目管理部主管许正宇表示，未来在深港通推出成功的基础上，港交所将大力推行现有的指数期货和人民币期货等系列产品，以满足投资者进行风险对冲的投资需求。三家交易所共同努力，将进一步推进人民币国际化生态圈的建立。

李小加说，深港通有助吸引国际企业来港上市。日后ETF纳入互联互通后，无论美国的科技公司及页岩油公司、欧洲的房地产公司，还是南美的矿产公司，内地投资者都可透过互联互通，参与相关投资。（完）