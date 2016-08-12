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中国财经 | 2016年 8月 12日 星期五 19:26 BJT

瑞声科技取代康师傅成为恒生指数成份股 下月5日起生效

路透香港8月12日 - 香港恒生指数公司周五宣布，将微型元器件整体解决方案供应商--瑞声科技(2018.HK)加入成为恒生指数.HSI成份股，取代被剔除的康师傅控股(0322.HK)，成份股数目仍维持在50只。

同时，恒生指数公司宣布将株洲中车时代电气(3898.HK)纳入恒生中国企业指数.HSCE成份股之列，剔除中国建材(3323.HK)。国企指数成份股数目维持40只。

上述两项变动将于9月5日起生效。

以今天收市价计，瑞声科技市值933.28亿港元，康师傅市值421.9亿港元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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