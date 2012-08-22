港交所下月将推首只人民币期货

* 首只人民币可交收期货下月在港推出

* 有助推动人民币国际化及巩固香港离岸人民币中心地位

路透香港8月22日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三公布,将於9月17日推出人民币兑美元的货币期货.此将是全球首只人民币可交收的货币期货合约,将助推人民币国际化以及巩固香港离岸人民币中心的地位.

港交所发布新闻稿指出,合约每口金额为10万美元,合约到期时卖方缴付美元金额,买方则是以人民币缴付.最後结算价以最後交易日上午11时15分财资市场公会公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘价为基准.

港交所行政总裁李小加说,"我们的总体战略是要提供多元化的人民币相关产品,同时发展股票及股票相关衍生产品以外的业务,开拓定息产品、货币及商品业务,而推出美元兑人民币货币期货正是这项战略的其中一个重点."

他表示,新产品亦有助推动人民币国际化及香港进一步发展为人民币离岸中心.

港交所表示,合约月份为现货月、下三个月及之後的三个季月(即3月、6月、9月及12月),但期货交易所行政总裁可谘询证监会後不时增设合适月份.

香港交易所交易科主管戴志坚则表示,尽管未对成交量或未平仓合约数目订下任何目标,但相信人民币货币期货具有庞大发展潜力.

随着人民币迈向国际化,香港市场见到愈来愈多的人民币相关金融产品,首只人民币计价A股ETF(交易所交易基金)--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)上月于港交所挂牌.

交易所表示,9月17日起可供交易的合约月份为:2012年10月、2012年11月、2012年12月、2013年1月、2013年3月、2013年6月及2013年9月.

在持仓细节方面,交易所参与者与客户持仓限额均设定为:至最後交易日(包括该日)的五个香港营业日内,所有合约月份合约净额8,000张,现货月未平仓合约不超过2,000张;大额未平仓合约为500口.

其他合约细节如下:

报价: 每美元兑人民币(如1美元兑人民币6.2486元)

最低波幅: 0.0001元人民币

价位值: 10元人民币

合约结算日: 合约月份的第三个星期三.如当日不是香港营业日,最後结算日将为其後一个营业日.

最後交易日: 合约最後交易日为最後结算日之前两个香港营业日.

交易时间: 上午9时至下午4时15分

(圣诞节前夕、新年前夕及农历新年前夕下午休市,此三天提前至12时收盘)

最後交易日

交易时间: 上午9时至11时. (完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。