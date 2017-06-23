港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费

路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。

黄金期货合约是首只具实物交收特点的双币商品期货，旨在于香港建立本地的基准价格。加入黄金期货合约后，交易所的大宗商品产品组合将为投资者提供更多交易、对冲及风险管理的工具，切合其进行资产配置及组合管理的需要。

港交所新闻稿称，在推出当日，12个合约月份包括现货月（2017年8月）及后续11个历月（2017年9月、10月、11月、12月及2018年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月）。

港交所将豁免新产品首六个月交易的交易费及结算费，期间亦免收证监会征费。

透过提供收费回赠及豁免，港交所已邀请有意的期交所参与者申请成为上述黄金期货的流通量提供者及自营交易商，同时推出联合推广计划，协助合资格的申请者，提高投资者对有关黄金期货合约的认识。

人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货的合约标的为1千克（1公斤）黄金（金含量不小于99.99%，带有认可精炼厂标签及其序列号），合约单位为1千克。交易时间为香港时间上午8:30至下午4:30（日间交易时段）及下午5:15至翌日凌晨1:00（收市后交易时段）。（完）

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