港交所称庄敬贤退任LME行政总裁等所有职位 由张柏廉暂代

路透香港1月23日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周一称，庄敬贤（Garry Jones）即日起退任包括伦敦金属交易所（LME）行政总裁在内的所有职位，由张柏廉暂代。

港交所的公告没有解释庄敬贤退任原因，但表示庄敬贤将留任为LME顾问，直至2017年完结为止。庄敬贤同时退任LME及LME Clear执行董事的职位。

港交所称，委任LME营运总裁张柏廉（Matthew James Chamberlain）为LME暂代行政总裁，即时生效。张柏廉亦获委任庄敬贤出缺的所有职位，直至接替庄敬贤的继任人获委任为止。（完）

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