港交所称庄敬贤退任LME行政总裁等所有职位 由张柏廉暂代

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月23日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周一称，庄敬贤（Garry Jones）即日起退任包括伦敦金属交易所（LME）行政总裁在内的所有职位，由张柏廉暂代。
港交所的公告没有解释庄敬贤退任原因，但表示庄敬贤将留任为LME顾问，直至2017年完结为止。庄敬贤同时退任LME及LME Clear执行董事的职位。
港交所称，委任LME营运总裁张柏廉（Matthew James Chamberlain）为LME暂代行政总裁，即时生效。张柏廉亦获委任庄敬贤出缺的所有职位，直至接替庄敬贤的继任人获委任为止。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。