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中国财经 | 2016年 6月 28日 星期二 18:27 BJT

港交所行政总裁李小加称 英国脱欧不会严重影响LME

路透香港6月28日 - 港交所(0388.HK)行政总裁李小加周二表示，英国公投退出欧盟的结果，不会对伦敦金属交易所(LME)造成严重影响。

由于香港交易所集团在2012年买下LME，因此港交所在英国有重大曝险，目前LME为港交所集团整体营收贡献约20%。

李小加表示，他不认为英国脱欧会影响深港通计划。一些市场人士预估深港通将在下个月启动。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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