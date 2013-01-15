版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 17:30 BJT

金属期市: 香港交易所将引进伦敦金属交易所亚洲时段交易

路透伦敦1月15日 - 香港交易所 周二表示,将引进伦敦金属交易所(LME)的亚洲时段交易及结算.

这项举措公布在港交所2013-15年的策略计画中,其中包括在中国建立LME的仓储网络,可望将LME的整体功能引进香港市场.

提前导入第三个交易时段,是历史有135年之久的LME推出电子交易平台逾十年以来的最大转变,而这也与全球业界关闭场内交易而改用更为迅速、成本更低的电子交易平台趋势相左.(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐