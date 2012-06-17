港交所收购LME 欲拓展商品期货渠道

* 港交所以13.88亿英镑收购LME

* 期以拓展商品期货渠道

* LME将可藉此进军中国市场

路透香港6月15日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)终於成功抢下老牌的伦敦金属交易所(LME).市场人士认为,此举有助於港交所拓展其商品期货交易渠道,而LME也可藉助这个亚洲最大交易所,来进军全球最大的金属买家--中国市场.

港交所周五收盘後公告称,与LME签订框架协议,拟以13.88亿英镑(或166.73亿港元)现金收购LME,每股收购价格为107.60英镑(或1,292.55港元),预期收购LME於完成後第三年起可为提升公司盈利作出贡献.

港交所预计该交易将在今年第四季完成.而为了买下这个有着135年历史的交易所,港交所除了以现有资金支付外,还拟进行至少11亿英镑(或约132.14亿港元)的新银行融资,且日後会通过发行股票及债券再融资拨付部分或所有信贷额.

"这个价格较部分人预期地高,但由於此桩交易并非完全举债,或许因而有附加的空间."投资银行Keefe,Bruyette&Woods分析师Sam Hilton说.

他认为,投资人可能对此交易负面反应,但这是因为沽空者十分偏空,而认为此交易正面的投资人,目前出手态度较为温和所致.

"相信(双方)结合可让LME及其会员透过改善接通中国市场,为旗下商品平台奠下增长基础,大幅提升成交量."港交所公告称,"LME将运用香港交易所在区内的资源、基础设施及网络协助拓展亚洲及中国市场的业务及营运,提供重大兼长远的增长平台."

先前芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)均曾参与LME竞标.

曾任职投资银行界的港交所主席李小加则称,收购LME後,将会继续维持现行的股息政策;此外,作为拓展计划的一部分,未来还计划在LME推出铁矿石期货,以及非金属商品期货.

公告并显示,港交所已从国家开发行、德意志银行、汇丰银行及瑞士联合银行取得短期及长期贷款融资合计至少11亿英镑,足以应付以现有现金资源以外拨付的代价部分.

港交所今日收盘涨2.65%至112.40港元;大盘恒生指数.HSI涨2.26%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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