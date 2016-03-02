港交所密切关注LSE与德志意交易所的合并交易--CEO

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透香港3月2日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁（CEO）李小加周三称，港交所密切关注伦敦证券交易所集团（LSE）(LSE.L)与德志意交易所(DB1Gn.DE)的合并交易。
“我不是说我们正在做任何事情，也不是说我们不会做任何事情。港交所将会保持很多沟通以保持市场领先地位。”他在业绩记者会上说，“这明显是一宗重大交易，我们将会密切关注。”
彭博周一报导，交易所和清算所运营商洲际交易所(ICE)(ICE.N)计划对LSE发出收购提议，旨在破坏LSE与德意志交易所的合并计划。
港交所稍早公布，去年度净利按年增长54%并创新高，因现货及衍生产品市场的交投大幅提升（特别是第二季）、伦敦金属交易所交易费商业化及LME Clear的贡献增加以及出售香港一项租赁物业所得收益。（完）
(编译 雷美珍；审校 张喜良)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。