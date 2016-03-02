港交所密切关注LSE与德志意交易所的合并交易--CEO

路透香港3月2日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁（CEO）李小加周三称，港交所密切关注伦敦证券交易所集团（LSE）(LSE.L)与德志意交易所(DB1Gn.DE)的合并交易。

“我不是说我们正在做任何事情，也不是说我们不会做任何事情。港交所将会保持很多沟通以保持市场领先地位。”他在业绩记者会上说，“这明显是一宗重大交易，我们将会密切关注。”

彭博周一报导，交易所和清算所运营商洲际交易所(ICE)(ICE.N)计划对LSE发出收购提议，旨在破坏LSE与德意志交易所的合并计划。

港交所稍早公布，去年度净利按年增长54%并创新高，因现货及衍生产品市场的交投大幅提升（特别是第二季）、伦敦金属交易所交易费商业化及LME Clear的贡献增加以及出售香港一项租赁物业所得收益。（完）