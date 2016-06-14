港交所希望在中国建立基本金属定价基准--CEO

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月14日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁（CEO）李小加周二称，希望在中国建立基本金属定价基准，旨在发展相关的期货市场。
“我们希望成为基本收集者、定价基准证明者，我们要么在中国将之变成期货，如果获得许可的话，要么我们授权国内合作伙伴。”他出席LME（伦敦金属交易所）亚洲年会时说。
他并称，如果还是不行，港交所将会寻求在香港市场推出相关的期货产品。
港交所市场发展联席主管李刚上周向传媒表示，港交所正在深圳前海成立大宗商品交易中心，主要针对国内现货交易需要，初步提供部分基本金属如铝、铜、钢等，并与认可仓库合作，预计明年首季完成系统建设及上半年开始交易。
港交所今年初发布三年战略规划，目标包括内地建设大宗商品现货交易及融资平台，主要将LME的成功模式和历史经验移植到内地市场并打造出一个能够有效服务实体经济的商品现货交易平台，从而产生一系列真正具有全球影响力和代表性的“中国价格”基准，而这些价格基准也将为纯金融投资者交易（期权、期货等衍生产品）提供发展动力。这将解决现时国内现货市场效率低下、成本高企和风险丛生的问题。（完）
(记者 Melanie Burton/雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。