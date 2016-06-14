港交所希望在中国建立基本金属定价基准--CEO

路透香港6月14日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁（CEO）李小加周二称，希望在中国建立基本金属定价基准，旨在发展相关的期货市场。

“我们希望成为基本收集者、定价基准证明者，我们要么在中国将之变成期货，如果获得许可的话，要么我们授权国内合作伙伴。”他出席LME（伦敦金属交易所）亚洲年会时说。

他并称，如果还是不行，港交所将会寻求在香港市场推出相关的期货产品。

港交所市场发展联席主管李刚上周向传媒表示，港交所正在深圳前海成立大宗商品交易中心，主要针对国内现货交易需要，初步提供部分基本金属如铝、铜、钢等，并与认可仓库合作，预计明年首季完成系统建设及上半年开始交易。

港交所今年初发布三年战略规划，目标包括内地建设大宗商品现货交易及融资平台，主要将LME的成功模式和历史经验移植到内地市场并打造出一个能够有效服务实体经济的商品现货交易平台，从而产生一系列真正具有全球影响力和代表性的“中国价格”基准，而这些价格基准也将为纯金融投资者交易（期权、期货等衍生产品）提供发展动力。这将解决现时国内现货市场效率低下、成本高企和风险丛生的问题。（完）

(记者 Melanie Burton/雷美珍；审校 毕晓雯)