港交所委任李国强为联交所及期交所行政总裁 理顺运作流程

路透香港6月15日 - 香港交易及结算所（港交所）周三称，委任李国强为子公司联交所及期交所的行政总裁，以理顺运作流程。

港交所的声明称，李国强是次取代罗力出任联交所及期交所行政总裁，而身兼港交所市场发展联席主管的罗力将继续担任联交所及期交所的董事。有关委任须经证监会书面核准作实。

现年57岁的李国强自今年1月出任港交所市场主管，负责现货及衍生产品交易、市场数据及市场监察的职能。他于1997年加入联交所。

港交所行政总裁李小加今年初发表2016-18年战略规划时表示，随着中国与全球市场互相融合提速，港交所未来三年目标在股票、大宗商品及定息与货币产品上，成为连接中国与世界的全方位资产平台。（完）

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