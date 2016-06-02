港交所计划于8月22日推行市场波动调节机制 防范“闪崩”

路透香港6月2日 - 香港交易及结算所（港交所）周四称，计划于8月22日推行市场波动调节机制，以防范程式交易错误或“闪崩”带来的系统性风险。

市场波动调节机制涵盖81只恒生指数.HSI及恒生国企指数.HSCE成分股，以及8只指数期货合约（恒指、小型恒指、H股指数及小型H股指数），触发点为正股上/下波幅超过10%及衍生产品上/下波幅超过5%。

港交所市场科主管李国强向传媒表示，市场波动调节机制旨在为市场提供“5分钟的冷静期”，而不是停牌或停市机制，此举与世界主要市场看齐，亦符合20国集团及国际证监会组织的监管指引。

“机制涵盖的81只股份，大约一半成交来自程式交易。”他说，“过去几年程式交易不断增长，期间曾发生一些问题，虽然情况未如2010年5月6日美国股市闪崩般严重，但仍有机会带来重大的系统性风险。”

他并强调，港交所的原则是在保障市场秩序的同时，尽量减少交易干预，因此采纳了措施简单易行的机制。

市场波动调节机制不适用于早市及午市开始15分钟和午市最后15分钟。冷静期内，投资者仍可以在指定价格（5分钟前最后一次交易）限制范围中进行交易，其后恢复正常交易。每个交易时段个别证券最多触发一次，即早市及午市各一次。

根据2007-2016年的回测数据统计显示，上述机制在最波动时期，分别是2007年港股直通车热潮以及2008年美国次按危机引发全球金融风暴，约每月触发一次，其余时间（包括去年4月中国股市急升和今年初环球股市波动）没有触发。而衍生产品市场在整个时期只触发了两次。

为提升市场微结构及香港市场整体竞争力，除了推行市场波动调节机制，港交所此前已定于7月25日重新推出收市竞价交易时段，以切合不同投资者的交易需求，尤其是被动型基金按收市价执行交易及指数调整的需求。

收市竞价时段由下午4时开始，首一分钟为参考价定价，之后五分钟为输入买卖盘时段，价格为参考价的5%，第六至八分钟锁定交易，第八至十分钟随时收市，实际收市时间由系统随机决定。

下月推出的第一阶段收市竞价时段涵盖主要指数成分股及交易所买卖基金（ETF），且不可卖空。在第一阶段实施至少六个月后将进行检讨，届时会考虑推出第二阶段，即扩大至所有股票和基金，及考虑允许卖空。（完）