港交所首季净利大增20%好于市场预期 得益于股市交投增加

路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。

公告显示，港交所于2017年1-3月净利为17.16亿港元，上年同期则为14.32亿港元；期内每股盈利1.41港元，高于汤森路透综合3名分析师预测的1.194港元。

港交所表示，从1月起现货市场气氛转佳，标题平均每日成交金额增至743亿港元，按季升16%，按年亦增2%。沪深港通的资金流量亦呈上扬，首季带来收入及其他收益合计7,500万港元。而公司整体收入及其他收益按年升11%至30.48亿港元，另一方面，在审慎的成本监控方针之下，首季的营运支出减少2%，EBITDA利润率升4个百分点至73%。

该股早盘表现稍为落后大市，中午公布业绩后，午盘升幅随即扩大。香港时间13:03，该股涨1.44%，报197.2港元；大市恒生指数.HSI则升0.92%。

分析师指出，如果股市成交金额持续增加或者债券通宣布开通，可望进一步为港交所收入增长注入动力。

就债券通的宣布日期，港交所行政总裁李小加今早出席LME亚洲年会时称，预计债券通在未来数周内公布，他亦期望公布时间可以在7月1日香港主权回归中国20周年纪念日之前。

此前路透引述多名消息人士称，香港及中国监管当局预定7月正式宣布“债券通”计划，预计秋季正式上路。

中国国务院总理李克强在3月两会结束后会见中外记者时称，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券。

债券通是继沪港通、深港通之后，中国内地资本市场发展又一大突破，也将进一步巩固香港作为连通内地市场和国际市场门户的优势地位。（完）

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