《港交所CEO专栏》再谈系好人民币汇率＂安全带＂

路透香港1月12日 - 以下内容摘自港交所(0388.HK)行政总裁李小加最新专栏：

猴年临近，人民币汇率的走势也再次「猴动」起来。尤其是最近一周，人民币兑美元汇率的急跌让很多人心惊肉跳，不少做贸易的朋友焦急地问我该如何对冲汇率风险。就连我的助理都开始心神不宁了，因为过去几年她把自己很大一部分的储蓄从港币换成了人民币，闭着眼指望人民币升值。

他们之所以如此措手不及，皆因过去十多年来人民币几乎一路升值，所以很少人会考虑人民币贬值的可能性，更没有养成主动管理汇率风险的习惯。记得2014年我在网志《系好「安全带」，迎接人民币双向波动时代》中曾经说到：人民币汇率单边上扬的时代已经一去不复返了，管理人民币汇率风险的需求会日趋紧迫。今天来看，这一趋势已经十分确定，随着人民币国际地位的提升，人民币汇率形成机制将更加市场化，双向波动将成新常态，所有人民币用家和投资者都需系好「安全带」，做足汇率风险管理。

为什么这么说呢？首先，央行推进人民币汇率市场化改革的决心十分坚定，近几年来，央行已经不断放松人民币汇率管制，放宽人民币汇率波动区间。既然要由市场在资源配置中起决定性作用，由市场供需来决定人民币汇率，人民币汇率势必双向波动。纵观国际，任何一种汇率市场化的货币，都是有升有贬，人民币自然也不能例外。就像我们要适应美元、欧元、日元等国际性货币的大幅波动一样，对于人民币，我们也应该习惯这样的新常态。在金融市场上，汇率风险并不可怕，可怕的是完全不进行风险管理。

其次，人民币不断国际化，越来越多国家和地区开始使用和持有人民币，参与人民币汇率市场博弈的供求方日渐增多，人民币汇率的波动必然更加灵活。2015年11月30日，国际货币基金组织(IMF)宣布将从2016年10月1日起将人民币加入SDR货币篮子。人民币纳入SDR货币篮子象征着国际货币基金组织对人民币国际化进程的一种认可，也意味着未来主要中央银行和投资者需要逐步增加对人民币资产的配置。

再次，在此前的多次人民币汇率市场化改革中，央行一再强调人民币汇率不再紧盯美元汇率，而要保持对一篮子货币在合理均衡水平上的基本稳定。去年12月11日，中国外汇交易中心首次发布根据人民币兑13种外币汇率加权平均计算得出的CFETS人民币汇率指数，意味着观察人民币汇率不能再只看人民币对任何一种货币的汇率了。央行的意思很明显：作为一种国际化程度不断提高的新兴市场货币，人民币有责任保持币值基本稳定，但是没有义务对某一种货币保持汇率稳定，人民币已经长大，今后不会再追随美元或者其他任何单一货币的步伐，准备要秀自己的独立个性了！这也预示着尽管未来人民币兑一篮子货币的汇率保持基本平稳，但是兑美元的汇率弹性很可能会超出我们的预期，管理人民币兑美元汇率风险的需求格外迫切。

对于香港而言，在人民币国际化的大背景下，人民币汇率双向波动不仅带来了挑战，也带来了全新的历史机遇。人民币升值的时候，香港可以大力提供人民币计价的各种资产，因为升值有利于持有人民币资产；当人民币汇率贬值时，香港可以大力提供各种人民币债务产品，因为贬值有利于人民币的借债方，我最近看到不少公司在压缩美元债务、增加人民币债务，这是市场在人民币贬值阶段的必然反应；与此同时，作为全球最大的离岸人民币中心，香港可以大力发展人民币汇率、利率产品，这样不仅为人民币国际化提供了更多样化的动力，还可以完善香港的人民币生态圈，成为未来全球最重要的离岸人民币定价中心。这几天，离岸人民币价格波动比在岸市场更剧烈，这首先表明离岸市场更需汇率风险管理，同时也表明离岸市场上人民币计价产品的深度和多样化发展得远远不够，以至于一个不大的政策变动往往导致离岸市场过大的波动。

在这方面，香港交易所曾在2012年迈出了第一步--推出人民币货币期货，这一产品目前已成为全球交易所市场交投最活跃的人民币期货。近期，由于人民币汇率波动加大，人民币货币期货成交量和持仓量均不断攀升，其中，未平仓合约于1月11日创下29,352张新高， 1月7日成交量亦创下第二新高达6,425张（名义价值6.25亿美元）。

但是，我们深知，这距离满足市场的需求还很远。就在这个周五，我们将为香港的期货公司举办人民币汇率风险管理论坛，详解如何系好「安全带」，类似的活动还会陆续展开。今年，我们还将陆续推出一系列人民币汇率类产品，包括与多币种货币配对产品和双币计价的贵金属系列产品，满足更多投资者对人民币汇率的风险管理需求。

最后，再说一次，人民币汇率已经进入双向波动时代。如果你是一位进出口贸易商或者经常借外币的中国企业家，你必须要加强汇率风险管理，系好「安全带」了；如果你是一位QFII或QDII基金经理，不系「安全带」的时代已经结束了；如果你是一家通过沪港通进行双向投资的资产管理机构，你恐怕也得时常问问自己：系好「安全带」了吗？别嫌我罗嗦，重要的事情就得讲三遍！香港交易所的「安全带」已经为你们都准备好了！（完）

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