港交所去年净利按年增长54%并创新高 符合市场预期

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月2日 - 按市值计全球第三大交易所--香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周三公布，去年度净利按年增长54%并创新高，符合市场预期。
公告显示，港交所于2015年1-12月净利为79.56亿港元，上年同期则为51.65亿港元；并符合汤森路透综合20名分析师预测中位值79.89亿港元。
港交所称，去年收入与净利均刷新纪录，有赖于现货及衍生产品市场的交投大幅提升（特别是第二季）、伦敦金属交易所交易费商业化及LME Clear提供首个完成年度贡献以及出售香港一项租赁物业所得收益。
期内收入及其他收益按年升36%至133.75亿港元。董事会建议派发末期股息每股2.87港元，全年派息5.95港元，每股盈利6.7港元。
业绩公布前，该股周三早盘收升3.37%，报174.8港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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