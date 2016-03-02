港交所去年净利按年增长54%并创新高 符合市场预期

路透香港3月2日 - 按市值计全球第三大交易所--香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周三公布，去年度净利按年增长54%并创新高，符合市场预期。

公告显示，港交所于2015年1-12月净利为79.56亿港元，上年同期则为51.65亿港元；并符合汤森路透综合20名分析师预测中位值79.89亿港元。

港交所称，去年收入与净利均刷新纪录，有赖于现货及衍生产品市场的交投大幅提升（特别是第二季）、伦敦金属交易所交易费商业化及LME Clear提供首个完成年度贡献以及出售香港一项租赁物业所得收益。

期内收入及其他收益按年升36%至133.75亿港元。董事会建议派发末期股息每股2.87港元，全年派息5.95港元，每股盈利6.7港元。

业绩公布前，该股周三早盘收升3.37%，报174.8港元。（完）

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