香港金管局推出中港基金互认专用的新跨境联网平台

路透香港7月9日 - 香港金融管理局周四宣布，债务工具中央结算系统（CMU）投资基金平台服务，推出与内地的新跨境联网（CMU服务），为内地与香港的基金互认安排（MRF）提供指令传递及交收支持。

金管局于声明中称，新的CMU联网将于有跨境基金买卖时开始运作。

中港基金互认规定自7月1日起实施，初始投资额度为内地与香港的资金进出各3,000亿元人民币。目前已有多家具中港业务网络优势的金融机构提出申请。

＂与内地的新CMU跨境联网是香港投资基金业界的重要金融基建，优化后的CMU服务将有助有效落实MRF安排，并为MRF的持续发展奠定基础，继而巩固香港作为区内主要资产管理中心的地位。＂金管局副总裁彭醒棠称。

金管局、中国证券登记结算有限公司及深圳证券交易所在香港及内地现有金融基建的基础上，共同建立基建及网络联系，以促进在MRF下的投资基金跨境交易的处理。

CMU服务利用这些系统联系，让香港的投资基金分销商、过户代理及基金公司以自动化及快捷的方式，处理与MRF相关的投资基金认购、赎回及转换指令，并与其内地交易方进行有关的现金交收。同样，内地投资基金分销商、过户代理及基金公司亦可以自动化及快捷有效的方式，透过内地基金处理平台与CMU服务之间的联网处理MRF投资基金指令，以及与其香港对手方进行交易。（完）

(记者 梁慧仪；审校 曾祥进)

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