港交所拟建“债券通”与“新股通” 方便投资者跨境投资（更新版）

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路透香港1月21日 - 以市值计亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周四称，未来三年公司将进一步在定息、货币产品、大宗商品领域构建新的价格发现平台，并将建立＂债券通＂，方便海外投资者参与中国国内银行间债市。

他在记者会上发表港交所2016-18年战略规划时并称，计划䢖立＂新股通＂提供跨境新股认购服务；此外香港还可考虑建立三板，惟须由证监会作主。

“我们希望能够进一步在定息及货币产品及大宗商品领域，建构新的价格发现平台，确立基准价格，与开发风险管理工具，配合交易所一向既有的股票及衍生产品业务。”李小加称。

港交所主席周松岗亦称，新的战略规划将有助香港交易所扩阔业务及强化香港金融市场。

港交所提供的材料显示，“债券通”的初步构思为双向模式：境内和境外。境内方面，内地债券交易大多集中在场外交易，即银行间债券市场，而非交易所市场的场内交易，因此，方便海外投资者参与国内银行间债券市场是该所的主要着眼点。

境外方面，香港本身欠缺大型“国债发行人”，恐怕吸引力不足。因此，港交所希望与国际平台合作，方便内地投资者投资更多不同类型的国际债券，而交易及结算则仍然在香港进行。

李小加表示，“债券通”属于场外交易的战略计划，是港交所在定息及货币产品的新方向。通过“债券通”，两边的投资者无须改变现有的债券交易方式，就可以投资对方市场的债券产品。

他相信，“债券通”能够将不同的市场连通起来，为中外投资者创造独特的价值。

港交所于去年6月与李小加续约三年，这是他2009年加入港交所后第三个“三年计划”。

在上一个规划中，港交所致力发展跨资产类别的交易及服务平台，由股票伸延至定息产品及货币、商品，最为瞩目的是打开中国资本账缺口，与上海A股市场实现互联互通--沪港通。（完）