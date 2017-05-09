（更正）港交所本周将揭示前海商品交易平台细节 稳扎中国大陆营盘

(更正标题及内文首段，港交所将“推出”有误，应为揭示细节)

路透香港5月8日 - 香港交易及结算所(0388.HK)本周料将揭示前海商品交易平台的更多细节，港交所希望通过这一具有里程碑意义的举措，在中国大陆牢牢站稳脚跟。

伦敦金属交易所(LME)的所有者港交所将于周四在前海举办现货交易平台的参观活动。前海距离香港仅50公里(30英里)，港交所希望在这里复制LME的成功。

其目的是连接前海和LME，吸引那些在中国大陆国内市场和国际市场都有活跃机会的客户。

多年来，港交所一直试图打造一项大陆业务，冀望其成为连接中国大陆与全球大宗商品交易商的完美平台，这一策略从早在2012年以22亿美元收购LME开始展开。

但中国监管机构对此显得热情不高，担心过早引入一家海外交易所有可能会阻碍国内大宗商品交易所的发展，并影响到定价。

港交所行政总裁李小加希望，前海平台将吸引众多交易商使用其拥有仓储和物流链强力支持的大宗商品合约，并称假以时日，相信这个平台一定能够产生真正反映实体经济需求和具有国际影响力的“中国基准价格”。

本周由港交所主办的LME亚洲年会2017，将是张柏廉(Matthew Chamberlain)上月出任LME执行长以来首次亮相。

此外，本周的研讨会上预计黄金亦会受到关注。李小加今年稍早称，LME计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约，届时正是香港回归中国20周年。(完)