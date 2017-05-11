港交所称前海大宗商品交易中心开业时间未定 先把基建做好--CEO

路透香港5月11日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台（QME）开业时间未定，需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。

李小加出席在深圳举行的LME亚洲年会前海论坛时表示，＂开业的时间还没决定，因为我们要深耕细作，把仓库、物㳘和会员一步一步做起来。＂

港交所借鉴LME（伦敦金属交易所）的经验在深圳前海自贸区建立现货大宗商品交易平台--深圳前海联合交易中心，将为中港互联互通机制伸延至商品（商品通）铺路。待前海交易中心投入运作后，港交所下一步会研究把前海平台与LME连通的可能性，为同时活跃于内地和国际市场的参与者提供更多机会。

港交所于3月签订协议，以2,500万元人民币代价向深圳市前海金融控股有限公司出售前海交易中心的9.99%权益。（完）