港交所计划在前海创立金属交易中心

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透墨尔本6月9日 - 香港交易及结算所有限公司(HKEx)(0388.HK)计划发展一批工业用户基础，以支持其打造中国南方金属交易中心，推动其在中国建立大宗商品业务。
港交所发言人Scott Sapp对路透表示，将在靠近香港的新自由贸易区--前海建立金属交易平台，之后还将拓展至其他大宗商品，但该计划还有待监管批准。
“我们的目标是，利用我们在大陆的发展经验和伦敦金属交易所(LME)的成功模式经验，对大陆大宗商品市场‘现货化’，”他说。
港交所在2012年商品市场最为繁荣的时候以22亿美元买下LME，后者在长达数年的努力进军中国之后，将在大陆市场获得一席之地。
港交所行政总裁李小加之前曾表示，港交所计划在中国大陆建立一个实货交易平台，把LME的仓储技术引入到中国。
消息人士表示，LME追踪金属库存的新电子技术，将有利于打入大陆的计划。两年前爆出中国青岛港金属融资丑闻，撼动了整个金属行业，但同时开辟出一个保障金属库存安全的市场，之后LME推出LMEshield电子追踪系统。
下周会议料将讨论的议题包括一个可能采取场外交易(OTC)形式的新黄金合约，以及LME强化月份金属合约流动性的计划。
LME成交量和市场份额双双萎缩等问题，可能也将成为会上的讨论议题。(完)
(编译 李爽/王颖；审校 高琦/蔡美珍)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。