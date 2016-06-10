港交所计划在前海创立金属交易中心

路透墨尔本6月9日 - 香港交易及结算所有限公司(HKEx)(0388.HK)计划发展一批工业用户基础，以支持其打造中国南方金属交易中心，推动其在中国建立大宗商品业务。

港交所发言人Scott Sapp对路透表示，将在靠近香港的新自由贸易区--前海建立金属交易平台，之后还将拓展至其他大宗商品，但该计划还有待监管批准。

“我们的目标是，利用我们在大陆的发展经验和伦敦金属交易所(LME)的成功模式经验，对大陆大宗商品市场‘现货化’，”他说。

港交所在2012年商品市场最为繁荣的时候以22亿美元买下LME，后者在长达数年的努力进军中国之后，将在大陆市场获得一席之地。

港交所行政总裁李小加之前曾表示，港交所计划在中国大陆建立一个实货交易平台，把LME的仓储技术引入到中国。

消息人士表示，LME追踪金属库存的新电子技术，将有利于打入大陆的计划。两年前爆出中国青岛港金属融资丑闻，撼动了整个金属行业，但同时开辟出一个保障金属库存安全的市场，之后LME推出LMEshield电子追踪系统。

下周会议料将讨论的议题包括一个可能采取场外交易(OTC)形式的新黄金合约，以及LME强化月份金属合约流动性的计划。

LME成交量和市场份额双双萎缩等问题，可能也将成为会上的讨论议题。(完)