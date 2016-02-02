香港监管机构考虑修改股票停牌规定 限制停牌时间--消息

路透香港2月1日 - 直接了解情况的消息人士称，香港监管机构正考虑修改本地股票停牌的有关规定，因对冲基金等投资者日益加压，要求与西方市场接轨。

针对此事已有一些私下讨论，目前越来越多的投资者对当前规定感到心灰意冷。因为按照现有规定，上市公司股票允许停牌的时间比其它市场长得多，有时可长达数年，长线投资者和散户惨遭套牢，一向在股票市场快进快出的对冲基金也面临较高成本。

知晓讨论情况的一位个人对路透表示，投资者的不满在去年7月升温，当时香港证监会要求汉能薄膜发电(0566.HK)延长停牌时间，等待监管机构调查。这支股票是卖空方主要针对的目标之一，到目前为止仍未恢复交易。

作空操作涉及先行借入股票卖出，希望之后以更便宜的价格买回。但如果股票停牌，作空基金则不得不继续支付融券费用，除非能够私下协商解决，退出空头仓位。

两位消息人士简要谈及此事时表示，香港证监会和港交所正在同另类投资管理协会(AIMA)磋商，讨论限制股票停牌时间，并设立一个能让股票遭冻结的投资者退出的机制。

其中一位人士称，预计港交所将在今年稍晚就此事进行公开意见征询。

根据港交所数据，截止12月31日，有51家上市公司股票停牌时间超过三个月，其中多数时间超过一年，最长的自2009年以来一直停牌。

**美国模式**

一位直接了解讨论情况的人士称，争论最大的方面在于，怎样做才是结束停牌并让投资者退出股票交易的最佳方式。

目前，由于财务困难而长期停牌的香港上市公司可以进入分三个阶段的退市程序。但如果因为其它原因停牌，比如监管机构调查或者会计问题，则并无具体的退市程序规定。

碰上这种情况，如果公司未能采取适当措施让长期停牌的股票恢复交易，港交所有权对其摘牌。

一位消息人士称，许多投资者更喜欢美国那套更为便捷的机制，股票停牌达到规定时间后，必须自动复牌。

证监会和AIMA的发言人拒绝对此置评。

港交所发言人称，该交易所已经注意到整个行业对于股票长期停牌越来越感到担心，并已采取更加强有力的政策对待停牌股票的摘牌问题。

她补充说，这将让港交所的做法与其它主要市场更加接轨，交易所继续进行这方面的研究，如有必要，将针对任何有关上市法规的提议向市场征求意见。(完)