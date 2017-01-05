港交所计划推出人民币货币期权 可望今年首季开始交易

路透香港1月5日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)宣布，计划推出人民币货币期权，若市场准备就绪，美元兑离岸人民币期权合约可望今年第一季开始交易。

港交所表示，新期权合约将配合港交所现时提供的美元兑人民币（香港）期货及其他人民币货币期货，该等产品在流通量及市场参与均领先其他交易所。

2016年港交所的美元兑人民币（香港）期货总成交量为538,594张合约（名义价值540亿美元或人民币3,760亿元），同比增长105%。未平仓合约于去年12月30日创下45,635张合约之新纪录（名义价值46亿美元或人民币318亿元），占全球美元兑人民币（香港）期货未平仓合约总和约三分之二。

人民币衍生产品市场的期交所参与者数目亦见增加，提供人民币期货买卖服务的期交所参与者于2016年新增13名，总数增至103名。

＂新产品将有助香港巩固作为跨境流动资金门户，以及在人民币国际化进程中担当全球风险管理中心之地位。对投资者来说，货币期权也会为他们提供更多交易策略的选择。＂港交所定息及货币产品发展部主管马俊礼说。

港交所表示，美元兑人民币（香港）期权的优点包括，可根据市况灵活采用不同的交易及对冲策略；由港交所作为交易双方的中央结算对手，对手方风险有限；标准的场内合约，高透明度及效率；缴付保证金后即可买卖，具成本效益；可大手交易，合约期可长达16个月。

美元兑人民币（香港）期权主要合约细则，其中包括合约金额为10万美元，正式结算价由由香港财资市场公会在到期日上午11时30分左右公布的美元兑人民币（香港）即期汇率，行使时以实物交收。

具体细则请参阅(here)（完）