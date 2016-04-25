港交所推出衍生产品前端监控风险管理系统 配合进一步互联互通

路透香港4月25日 - 港交所(0388.HK)周一称，正式推出衍生产品前端监控风险管理系统（PTRM），以加强结算保障，并配合沪港通升级版、深港通等进一步的互联互通计划。

港交所的声明称，通过前端监控风险管理系统，衍生产品市场的参与者能够设置上限以管理实时风险，从而避免意外累积过剩仓位。

“前端监控风险管理系统可加强对港交所旗下结算所的保障，提高香港金融市场的竞争力，亦可配合再进一步的市场互联互通计划。”港交所并称。

前端监控风险管理系统协助市场参与者满足其前端监控需求。所有提交衍生产品市场的买卖盘均须按照上限进行检测，系统会拒绝超出上限的买卖盘。系统亦提供总停按钮，让参与者在紧急情况下即时撤回所有买卖盘及避免交易继续进行。

该系统于4月11日推出市场，为期两周的稳定期已于22日结束。（完）