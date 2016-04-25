港交所推出衍生产品前端监控风险管理系统 配合进一步互联互通

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月25日 - 港交所(0388.HK)周一称，正式推出衍生产品前端监控风险管理系统（PTRM），以加强结算保障，并配合沪港通升级版、深港通等进一步的互联互通计划。
港交所的声明称，通过前端监控风险管理系统，衍生产品市场的参与者能够设置上限以管理实时风险，从而避免意外累积过剩仓位。
“前端监控风险管理系统可加强对港交所旗下结算所的保障，提高香港金融市场的竞争力，亦可配合再进一步的市场互联互通计划。”港交所并称。
前端监控风险管理系统协助市场参与者满足其前端监控需求。所有提交衍生产品市场的买卖盘均须按照上限进行检测，系统会拒绝超出上限的买卖盘。系统亦提供总停按钮，让参与者在紧急情况下即时撤回所有买卖盘及避免交易继续进行。
该系统于4月11日推出市场，为期两周的稳定期已于22日结束。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)