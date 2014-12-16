港交所下月推出优惠以促进人民币货币期货市场交投

路透香港12月16日 - 针对近期人民币汇率波动，香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)公布，将于明年1月起推出优惠计划，以促进人民币货币期货市场交投。

港交所环球市场联席主管罗力表示，人民币货币期货产品自2012年推出至今一直稳步增长，尤其是近期因人民币汇率波动更见交投畅旺。

“长期以来，人民币被认为只升不跌的货币，今年人民币汇率出现双向波动，吸引更多投资者利用人民币货币期货作为管理风险的有效对冲工具。”他说，“我们期望新推出的优惠计划可以在2015年吸引更多投资者买卖人民币货币期货。”

港交所旗下人民币货币期货产品于上周二（12月9日）录得4,608张合约成交，名义金额28亿元人民币，创下八个月以来的最高纪录，而收市后期货交易时段的成交量亦不断上升，已达日间时段成交量的7.8%。

港交所旗下期货交易所将于1月2日推出“活跃交易者计划”以及“价差优化计划”两项优惠计划，旨在提高市场参与度和流动性，优惠期至12月31日为止。

活跃交易者计划主要提供交易所费用回赠优惠，当以每月计算的人民币货币期货平均每日成交量达到最少30张后，活跃交易者可享有每张合约人民币6元的交易所费用回赠。

价差优化计划针对人民币货币期货庄家，当达到计划内报价的要求均可获得100%交易所费用回赠优惠及其他资助。

买卖人民币货币期货的交易所参与者数目不断增加。12月初有两家新的交易所参与者参与此合约，令参与人民币货币期货交易的交易所参与者总数增至79名。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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