香港金管局调整人民币短期回购利率算法 以优化资金流动

路透香港2月26日 - 中国农历新年前后离岸人民币市场流动性趋紧，银行间隔夜拆借利率犹如“过山车”。为降低回购利率的波动，香港金管局周四宣布，调整人民币日间及隔夜回购利率的计算方法，以优化人民币流动资金安排。

金管局新闻稿称，新的计算方法将由基于离岸人民币银行同业拆息的单日定价，改为基于定价的三天移动平均数。

方法包括：隔夜回购利率将改为最近三次财资公会隔夜人民币香港银行同业拆息定价的平均数加50基点；日间回购利率则改为最近三次财资公会隔夜人民币香港银行同业拆息定价的平均数。

上述优化措施会于今年3月2日生效。

香港金管局目前可提供即日交收（T+0）的隔夜资金，以及翌日交收（T+1）的一日和一个星期期限的资金，以助于减缓突发性资金紧张的冲击，长期有益于离岸人民币中心发展。

金管局已于去年10月委任七间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，金管局则向参与人民币业务的认可机构提供不超过100亿元人民币的日间资金，以提高市场流动性及在港进行支付的效率。

离岸人民币隔夜拆借利率HICNHONDF=2月6日飙升至8.6%，因银行为2月18-24日的中国春节准备人民币流动性。2月26日则已降至1.71%。

离岸人民币市场银行间拆款利率一年来波动情况图表：link.reuters.com/fev93w（完）

(记者 赵红梅；审校 张喜良)

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