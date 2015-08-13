港交所人民币期货成交创新高 周五起上调按金水平（更新版）

(新增港交所期货快报评论)

路透香港8月13日 - 离岸人民币汇价连日大幅波动，香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)旗下期货交易所周三的人民币期货合约创出单日成交新高，期交所随即宣布周五（14日）起分阶段上调合约最低按金水平。

期交所的声明称，周五起人民币货币期货合约（USD/CNH）的基本按金及维持按金分别升至17,310元及13,850元，原为11,780及9,420元，升幅达47%。

第二阶段即自下周二（18日）起基本按金及维持按金再上调32%，至22,830元及18,270元。换言之，经调整的基本按金较现行水平上升94%。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%，导致全球汇市连日波动。

期交所人民币期货于8月12日录得8,061张合约成交，为自2012年9月中推出以来单日成交量新高。8月以来，人民币期货合约累计成交总数15,152张，平均每日1,894张，较7月平均每日691张成交明显增加。

港交所的期货中期快报指出，8月12日的人民币期货合约成交名义价值为8.1亿美元，同日美元兑离岸人民币继续贬值，下跌近2%。近日人民币风险逆转，促使投资者对风险管理对冲需求殷切。

**套利交易利润恶化**

港交所并称，“自2014年起，人民币套利交易利润渐趋平坦，并于2015年8月11日中国央行政策调整后大幅恶化。在岸人民币/美元利差交易回报指数已跌至1,056点，而离岸人民币/美元利差交易回报指数则跌至1,000点以下。”

人民币在岸和离岸汇率价差显着扩大，风险逆转系数亦从1.2%急升至4.1%的历史高位。由于风险逆转系数仍显着偏向美元兑人民币认购期权，表示人民币贬值压力持续，市场对人民币风险管理对冲需求将增大。风险逆转系数为场外交易(OTC)相关的认购和认沽期权之波幅差距。

离岸人民币兑美元即期周四跟随中间价第三日大幅贬值而走低，早盘低点6.5100，然在中国央行吹风会结束后，市场情绪有所舒缓，离岸即期较早盘低点反弹逾1%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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