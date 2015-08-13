港交所人民币期货成交创新高 周五起上调按金水平（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增港交所期货快报评论)
路透香港8月13日 - 离岸人民币汇价连日大幅波动，香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)旗下期货交易所周三的人民币期货合约创出单日成交新高，期交所随即宣布周五（14日）起分阶段上调合约最低按金水平。
期交所的声明称，周五起人民币货币期货合约（USD/CNH）的基本按金及维持按金分别升至17,310元及13,850元，原为11,780及9,420元，升幅达47%。
第二阶段即自下周二（18日）起基本按金及维持按金再上调32%，至22,830元及18,270元。换言之，经调整的基本按金较现行水平上升94%。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%，导致全球汇市连日波动。
期交所人民币期货于8月12日录得8,061张合约成交，为自2012年9月中推出以来单日成交量新高。8月以来，人民币期货合约累计成交总数15,152张，平均每日1,894张，较7月平均每日691张成交明显增加。
港交所的期货中期快报指出，8月12日的人民币期货合约成交名义价值为8.1亿美元，同日美元兑离岸人民币继续贬值，下跌近2%。近日人民币风险逆转，促使投资者对风险管理对冲需求殷切。
**套利交易利润恶化**
港交所并称，“自2014年起，人民币套利交易利润渐趋平坦，并于2015年8月11日中国央行政策调整后大幅恶化。在岸人民币/美元利差交易回报指数已跌至1,056点，而离岸人民币/美元利差交易回报指数则跌至1,000点以下。”
人民币在岸和离岸汇率价差显着扩大，风险逆转系数亦从1.2%急升至4.1%的历史高位。由于风险逆转系数仍显着偏向美元兑人民币认购期权，表示人民币贬值压力持续，市场对人民币风险管理对冲需求将增大。风险逆转系数为场外交易(OTC)相关的认购和认沽期权之波幅差距。
离岸人民币兑美元即期周四跟随中间价第三日大幅贬值而走低，早盘低点6.5100，然在中国央行吹风会结束后，市场情绪有所舒缓，离岸即期较早盘低点反弹逾1%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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