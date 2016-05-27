路透专访：港交所计划推出首个交易所买卖的美元/人民币期权-高层

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港5月27日 - 香港交易所(0388.HK)正致力于在今年推出全球首个交易所买卖的美元/人民币期权产品；人民币波动加剧之际，对于对冲汇率风险的需求也增加。
港交所同时也考虑推出更多人民币汇率期货，包括人民币兑韩元及英镑等期货；该公司计画下周一推出四个人民币货币对的期货。
港交所定息及货币产品发展部主管马俊礼(Julien Martin)周五向路透表示，“去年中国人民银行允许扩大人民币汇率双向波动区间后，去年8月以来人民币期货市场有了长足的增长。”
“该市场不只成交量成长，使用该产品的人数也增加。有趣趋势的是，资产经理及大型国有企业开始逐渐扩大利用这些合约。”(完)
(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。