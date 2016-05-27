路透专访：港交所计划推出首个交易所买卖的美元/人民币期权-高层

路透香港5月27日 - 香港交易所(0388.HK)正致力于在今年推出全球首个交易所买卖的美元/人民币期权产品；人民币波动加剧之际，对于对冲汇率风险的需求也增加。

港交所同时也考虑推出更多人民币汇率期货，包括人民币兑韩元及英镑等期货；该公司计画下周一推出四个人民币货币对的期货。

港交所定息及货币产品发展部主管马俊礼(Julien Martin)周五向路透表示，“去年中国人民银行允许扩大人民币汇率双向波动区间后，去年8月以来人民币期货市场有了长足的增长。”

“该市场不只成交量成长，使用该产品的人数也增加。有趣趋势的是，资产经理及大型国有企业开始逐渐扩大利用这些合约。”(完)