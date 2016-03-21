港交所将详细检讨上市公司监管规则 包括创业板机制运作

路透香港3月21日 - 亚洲最大上市交易所--港交所(0388.HK)周一称，今年将检讨上市公司监管规则，包括创业板机制运作。

港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚在一份声明中称，将于2016年详细检讨与上市公司有关的监管规则，包括反收购活动与现金资产公司，以及处理长期停牌公司、除牌及相关规定，冀继续提升市场质素及保障投资者权益。

他并说，“考虑到现行创业板机制运作至今已约七年，加上2013年底实施了全新的保荐人机制，上市委员会已将检讨创业板纳入2016年及以后的政策议题。”

港交所今天刊发的2015年上市委员会报告显示，去年上市委员会审理了112份上市申请，并刊发个别地区指南，厘清在三个新海外司法权区注册成立的公司的上市规定。此外，公司行动大幅上升，发行人的集资及收购事项等公司活动大增。

年内上市部就借壳上市相关交易、现金资产公司及反收购行动进行了广泛检讨，旨在了解这些方面的趋势及潜在问题。审查显示，透过全面收购建议或大规模股份认购进行收购的活动显着增加，但反收购交易数目自2014年收紧反收购规则后下降。市场在这方面的新趋势往往涉及大型集资活动，并每多导致上市发行人的控制权变更，继而以注入的资金投资于新业务，使原有业务被边缘化。这些活动一般牵涉市值较小的公司，收购公布前股价亦多大幅波动。

由27名独立成员组成的上市委员会是独立的行政决策组织，也是联交所的谘询组织，职责包括监察上市部、向联交所提供有关上市事宜的政策意见、对上市申请人、上市发行人及有关个别人士有重大影响的事宜作出决策以及作为覆核机关。（完）