港交所争取沙特阿美IPO落户香港 因可连接中国资本--CEO

路透香港2月27日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周一称，正积极争取沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）IPO落户香港，因可连接中国庞大的资本基础。

李小加在港交所业绩记者会上称，“我们做了大量工作，包括接待访问以及进行高层次、深入的讨论。”

他并指出，港交所期待沙特阿美在香港上市，因为无论是交易时区抑或是与庞大的离岸人民币/中国资本基础连接上，都是非常合适；这里还可连接亚洲最大的能源市场和消费市场。

沙特阿美将是全球最大的IPO案，出售股权总值约1,000亿美元。

据直接熟知内情的消息人士此前表示，沙特阿美已经要求摩根大通(JPM.N)及摩根士丹利(MS.N)协助办理即将进行的IPO工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。（完）