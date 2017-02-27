港交所争取沙特阿美IPO落户香港 因可连接中国资本--CEO

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月27日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周一称，正积极争取沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）IPO落户香港，因可连接中国庞大的资本基础。
李小加在港交所业绩记者会上称，“我们做了大量工作，包括接待访问以及进行高层次、深入的讨论。”
他并指出，港交所期待沙特阿美在香港上市，因为无论是交易时区抑或是与庞大的离岸人民币/中国资本基础连接上，都是非常合适；这里还可连接亚洲最大的能源市场和消费市场。
沙特阿美将是全球最大的IPO案，出售股权总值约1,000亿美元。
据直接熟知内情的消息人士此前表示，沙特阿美已经要求摩根大通(JPM.N)及摩根士丹利(MS.N)协助办理即将进行的IPO工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。