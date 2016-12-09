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中国财经 | 2016年 12月 9日 星期五 19:16 BJT

香港证监会与港交所密切注意供股及公开发售涉及的高度摊薄效应

路透香港12月9日 - 香港证监会与香港交易所（港交所）(0388.HK)周五称，现正密切注意供股及公开发售所涉及的高度摊薄效应。

据新闻稿，证监会与港交所现正密切监察在供股及公开发售中放弃认购的少数股东权益遭大幅摊薄的事宜，并关注到在某些个案中，有关的企业行动的形式，没有让所有股东得到公平及平等对待，而该等企业行动欠缺任何明显的商业理据，令人质疑有关上市公司董事是否已遵从须本着股东的最佳利益行事的规定。

港交所旗下联交所联交所今天发出两份上市决策，公布了联交所在最近两宗个案中决定拒绝批准的理据。

新闻稿指，联交所在审批有关公告草稿时采取严格的方针，包括联交所会在怀疑建议要约或相关交易条款会不公平地摊薄放弃认购的少数股东的权益时作出查询。另为提升透明度及利便市场了解联交所如何诠释及应用《上市规则》中有关具高度摊薄效应的要约及股份合并／分拆的规定。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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