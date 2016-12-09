香港证监会与港交所密切注意供股及公开发售涉及的高度摊薄效应

据新闻稿，证监会与港交所现正密切监察在供股及公开发售中放弃认购的少数股东权益遭大幅摊薄的事宜，并关注到在某些个案中，有关的企业行动的形式，没有让所有股东得到公平及平等对待，而该等企业行动欠缺任何明显的商业理据，令人质疑有关上市公司董事是否已遵从须本着股东的最佳利益行事的规定。