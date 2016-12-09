香港证监会与港交所密切注意供股及公开发售涉及的高度摊薄效应

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月9日 - 香港证监会与香港交易所（港交所）(0388.HK)周五称，现正密切注意供股及公开发售所涉及的高度摊薄效应。
据新闻稿，证监会与港交所现正密切监察在供股及公开发售中放弃认购的少数股东权益遭大幅摊薄的事宜，并关注到在某些个案中，有关的企业行动的形式，没有让所有股东得到公平及平等对待，而该等企业行动欠缺任何明显的商业理据，令人质疑有关上市公司董事是否已遵从须本着股东的最佳利益行事的规定。
港交所旗下联交所联交所今天发出两份上市决策，公布了联交所在最近两宗个案中决定拒绝批准的理据。
新闻稿指，联交所在审批有关公告草稿时采取严格的方针，包括联交所会在怀疑建议要约或相关交易条款会不公平地摊薄放弃认购的少数股东的权益时作出查询。另为提升透明度及利便市场了解联交所如何诠释及应用《上市规则》中有关具高度摊薄效应的要约及股份合并／分拆的规定。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。