港交所称沪港通开通日期未定 料不会触发大量热钱流入（更新版）

路透香港8月6日 - 按市值计全球最大交易所--港交所(0388.HK)行政总裁李小加周三称，沪港通即将实施是近期市场气氛转好的重要因素之一，但目前尚无具体的开通日期，且这一循序渐进的安排预期不会吸引大量热钱流入。

近期资金持续流入香港市场，股市的投资气氛亦见好转，部分人士认为这是由于沪港通即将于10月开通有关。

李小加在记者会上称，香港是自由市场，资金流出流入十分正常，而沪港通本身是循序渐进的机制，因此不预期会吸引大量热钱流入。

“沪港通是长期制度安排，以后会不断升级、改进和扩容，投资者的参与亦是一波又一波进来，先由熟悉市场运作的人士开始。”他说。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

**料开通前两星期公布日期**

李小加称，目前香港有110名券商已呈交申请成为沪港通参与者，这批券商的市占率达80%。现时港交所与上海交易所及中国结算正就四方界面进行测试，预期8月底至9月中进行市场演习，但是目前尚无具体的开通日期。

“相信监管部门将于开通前两星期作出公布，让市场有所准备。”他说。

他并称，沪港通尚有很多操作细则需要落实，现时已经明确允许T日早上托管商转移股份、系统功能可将输入价限制在市价指定百分比内以及向沪股通投资者提供一档、5秒免费行情，至于税项、供股和股票借贷等操作，相信会在开通前得到落实。

沪港通可望刺激港股交投增加，将对港交所的收入有正面作用，近期多家券商已调高港交所的目标价，令该股在过去一个月累计约17%，明显跑赢大市恒生指数.HSI。

港交所稍早公布，今年上半年净利6同比微升2%，优于市场预期，因非交易收益增加抵销股市成交下跌影响。

不过旗下伦敦金属交易所（LME）的除息税、折旧及摊销前溢利（EBITDA）按年下降17%至3.17亿港元，EBITDA利润率亦由63%降至49%，是各项业务板块之中表现最差，因过去一年为基础设施及商业化计划增聘人手、年度薪金调整以及法律费用增加。

LME占港交所整体EBITDA比重9.9%，除税前溢利比重5.3%。

李小加称，港交所将保留并进一步投资LME交易圈，整合资讯技术为自营部门，而LME Clear将按计划于9月推出。

他又提及，LME将在明年1月1日起调高交易费用，具体收费将在第四季公布。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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