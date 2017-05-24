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中国财经 | 2017年 5月 24日 星期三 12:21 BJT

香港黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所

路透香港5月24日 - 香港交易所（港交所）周三称，黑色暴雨警告并不影响证券及衍生产品市场交易，两个市场均如常运作。

根据有关规则，市场交易将继续，直至今天所有交易时段完结。

香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）

(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)

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