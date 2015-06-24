焦点：港交所渴望“商品通” 但复制“股票通”的成功困难重重

路透墨尔本/香港6月24日 - 香港交易及结算所(简称“港交所”)斥资22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)，现在急于发挥这笔交易的价值。但是，复制股票“沪港通”成功的机会可能正在悄悄溜走。

港交所(0388.HK)股价今年迄今上涨了65%，成为全球最大的交易所运营商。沪股通和港股通，带动港交所交易量大增。

但金属交易领域则是另一种情形：中国大陆全靠自己加快推进大宗商品市场的国际化，金属需求萎缩，监管障碍令人却步。上海期货交易所的反应冷淡，而它的态度对于任何商品市场互联互通非常关键。

“实现‘商品通’比股票通困难得多，因为这涉及到实物，必须能够交割，而不仅是一纸凭证那么简单，”瑞士信贷驻香港的分析师Arjan van Veen表示。

LME交易量上月下降了6%，需要新产品来刺激交易活动。

LME推出的“迷你金属”期货合约规模占主要合约的五分之一，面向散户投资者。这些迷你合约遇冷，对中国这个以散户为主的市场来说，实在不是个好兆头。

港交所在给路透的声明中称：“基本金属对香港的市场来说是新生事物，新产品通常要需要时间来开发，因此对我们的亚洲大宗商品合约来说，要有长远的眼光。”

不过继港交所在2012年买下LME后进展有限，此外，港交所称眼下的重点是敲定股票深港通。

**积极的反对者**

上海期货交易所称“同港交所一直保持着良好的关系，并将加大同全球交易所的合作。”

不过，上海期交所已经有一系列金属合约，且据接近港交所的业内消息人士称，上海期交所“积极反对”“互通”的想法。据包括接近上海期交所的一上海交易商在内的其他业内人士亦表达了类似看法。

在香港举办的行业重头戏LME Week Asia活动中，上海期货交易所官员向来鲜少亮相，以过去三年为例，仅有一年的演讲嘉宾名单中出现过上期所官员。

上期所正加速推展自身计划来吸引海外投资资金，今年准备推出一项针对外国投资者的新石油合约。

随着中国推进人民币国际化以及更加对全球开放本国市场，做为上期所的后盾，上海自贸区已吸引了大量跨国企业。

“中国正跨足多重领域，不只是大宗商品或金属，中国热切希望海外人士能透过上海自贸区参与中国市场。大宗商品方面，你可以从上期所推出石油期货的做法，推测金属的下一步自然发展，”一位行业消息人士说。

另外一方面，中国允许参与海外衍生品交易的国企数目已增加超过两倍，提升了中国在金属、能源及农产品的全球影响力。

LME的圈内会员--苏克敦金融(Sucden Financial)亚洲业务开发主管Jeremy Goldwyn表示，由于投资者寻求更多地参与大连交易所铁矿石期货等充当价格基准的合约交易，西方对中国交易所的兴趣可能有所升温。他还说，港交所也许可以为大陆合约提供清算服务，通过这种方式得其门而入。

但这种小角色并不能满足港交所行政总裁李小加的雄心壮志。

LME已启动一系列方案，使流动性集中于每个月的某一天，并打算为成交量较大的交易提供折扣。

市场传言称，港交所计划推出一种以现金结算的金属期货合约，可能会与一家大陆交易所互相挂牌，可更容易地根据中国和美国指标合约进行交易，尽管价格可能会与实货市场背离。

另一方面，实货交割产品带来了有关在非挂牌地交割的问题。而且，中国监管部门也不愿让LME在国内开设仓库。

“这在中期非常利好港交所，存在巨大的潜力，”van Veen谈及LME在中国进行收购和扩张时称。“但看来仍有很多工作要做。”(完)

(编译 张涛/孙茉莉/李婷仪/许娜；审校 张荻/王丽鑫/王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。