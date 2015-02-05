港交所：所有交易所买卖基金将由下周五起获宽免印花税

路透香港2月5日 - 香港交易及结算所(0388.HK)宣布，随着立法会已通过《2014年印花税（修订）条例草案》，所有交易所买卖基金（ETF）将由2月13日（下周五）起获宽免印花税。这有助促进香港的ETF交易进一步增加。

现时，ETF印花税宽免不适用于港股占相关指数比重超过四成的ETF，故现时124只在香港上市的ETF中有26只须缴纳印花税，当中包括盈富基金(2800.HK)。未获宽免印花税的ETF占去年香港交易所上市ETF成交额近四分一。

＂ETF成交额去年已创出新高，宽免所有ETF的印花税将进一步推动香港ETF市场的发展。＂港交所行政总裁李小加说。

港交所表示，自政府于2010年首次扩大印花税宽免后，香港上市ETF数目由2010年底的69只增至现时124只。ETF平均每日成交额亦由2010年的24亿港元增至去年的47亿港元。此外，本地证券市场成交额当中，ETF的占比亦由2010年的3.5%倍增至去年的6.9%，令香港ETF成交额排名亚洲第三及全球第六。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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