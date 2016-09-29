港交所将举行测试及演习 为深港通11月中下旬开通作准备

路透香港9月29日 - 香港交易及结算所（港交所）称，将就深港通举行测试及市场演习，为11月中下旬深港通开通作好准备。

港交所周三晚间的声明称，已为联交所及香港结算参与者、资讯供应商的业务及营运人员举办了七场深港通讲座，并将于10月及11月举行连接测试及市场演习，确定参与者对深港通的技术准备情况。

港交所并称，预计香港市场将于11月中下旬作好实施深港通的准备，但深港通具体开通时间须待市场准备就绪、并取得中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会的批准方能落实。

港交所行政总裁李小加此前表示，预计11月初公布深港通开通日期。

为了业界作准备，港交所昨天刊发深港通经修订的资料文件以及相关的交易规则的建议修订。此外，沪港通的资料文件现亦已加入了深港通的业务及运作细节。（完）

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