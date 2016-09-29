港交所将举行测试及演习 为深港通11月中下旬开通作准备

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月29日 - 香港交易及结算所（港交所）称，将就深港通举行测试及市场演习，为11月中下旬深港通开通作好准备。
港交所周三晚间的声明称，已为联交所及香港结算参与者、资讯供应商的业务及营运人员举办了七场深港通讲座，并将于10月及11月举行连接测试及市场演习，确定参与者对深港通的技术准备情况。
港交所并称，预计香港市场将于11月中下旬作好实施深港通的准备，但深港通具体开通时间须待市场准备就绪、并取得中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会的批准方能落实。
港交所行政总裁李小加此前表示，预计11月初公布深港通开通日期。
为了业界作准备，港交所昨天刊发深港通经修订的资料文件以及相关的交易规则的建议修订。此外，沪港通的资料文件现亦已加入了深港通的业务及运作细节。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。