港交所CEO称会增加沪港通额度 幅度高于两至三成

路透香港4月10日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁(CEO)李小加周五表示，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二或三成。

他是在一新闻会上作上述表述，不过没有给出具体的扩容时间表。

香港股市在复活节长假后走强，过去两日，南下资金购买港股的港股通.SQUOTA.HS连续用尽每日额度，令人关注目前每日105亿元人民币的额度是否有需要提高。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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