港交所CEO称深港通准备就绪 待内地股市稳定后可望开通

路透香港8月7日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周五称，深港通已经准备就绪，待内地股市稳定后可望开通。

李小加今早出席新股上市仪式时表示，所有市场系统准备工作已经完成，在监管层宣布启动深港通后的3-4个月便可正式开通，不过暂时仍未收到当局通知何时宣布。

“我估计今天的监管者，更多的注意力还是放在救市之后的市场稳定上面。”但他指出，“整个大方向不会改变，改革的方向、开放的方向、国际化的方向，都会一如既往的往前走。”

首阶段的中港两地市场互联互通--沪港通已于去年11月中正式开通，这标志着中国资本账开放的一个步伐，下一阶段的深港通以及沪港通升级版有助进一步提升人民币国际化，并为中国A股藉着加入MSCI新兴市场指数.MSCIEM而踏上国际舞台，以及人民币通过加入IMF特别提款权（SDR）篮子而晋身全球储备货币，起着推动作用。

市场人士指出，如果深港通于本月内宣布启动，仍有望于今年内推出，也符合市场期盼。

虽然深港通开通无期，投资界仍觊觎两地市场联动带来的投资机会。香港恒生指数公司此前公布率先与深圳证券信息公司于本月17日推出一支深港跨境指数--恒生国证深港指数系列，以助基金公司尽早推出相关投资产品。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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