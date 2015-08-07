港交所CEO称深港通准备就绪 待内地股市稳定后可望开通

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月7日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周五称，深港通已经准备就绪，待内地股市稳定后可望开通。
李小加今早出席新股上市仪式时表示，所有市场系统准备工作已经完成，在监管层宣布启动深港通后的3-4个月便可正式开通，不过暂时仍未收到当局通知何时宣布。
“我估计今天的监管者，更多的注意力还是放在救市之后的市场稳定上面。”但他指出，“整个大方向不会改变，改革的方向、开放的方向、国际化的方向，都会一如既往的往前走。”
首阶段的中港两地市场互联互通--沪港通已于去年11月中正式开通，这标志着中国资本账开放的一个步伐，下一阶段的深港通以及沪港通升级版有助进一步提升人民币国际化，并为中国A股藉着加入MSCI新兴市场指数.MSCIEM而踏上国际舞台，以及人民币通过加入IMF特别提款权（SDR）篮子而晋身全球储备货币，起着推动作用。
市场人士指出，如果深港通于本月内宣布启动，仍有望于今年内推出，也符合市场期盼。
虽然深港通开通无期，投资界仍觊觎两地市场联动带来的投资机会。香港恒生指数公司此前公布率先与深圳证券信息公司于本月17日推出一支深港跨境指数--恒生国证深港指数系列，以助基金公司尽早推出相关投资产品。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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