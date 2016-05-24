港交所与汤森路透下月联合推出全球首支可交易人民币指数

路透香港5月24日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周二宣布，下月与汤森路透(TRI.TO)联合推出全球首支可交易人民币指数，将有助推动人民币国际化进程，并巩固港交所在离岸人民币市场地位。

港交所行政总裁李小加在签约仪式上表示，将于6月23日推出的人民币指数，是全球第一支可交易的人民币兑一篮子货币指数，编制方法高度透明，并可追溯过去五年数据。

“我们将以新的人民币指数系列为基础，为投资者开发更多管理货币风险的产品，维持港交所在离岸人民币市场的领先位置。”他并说，港交所未来会推出指数相关的期货及期权产品，并授权其他机构开发ETF（交易所买卖基金）等挂钩产品。

港交所指出，新指数系列符合国际证券事务监察委员会组织有关金融基准指数的行政管理准则，而指数详情将于未来数星期公布。

现时人民币官方指数为中国央行下属中国外汇交易中心（CFETS）去年12月发布的CFETS人民币汇率指数。该指数参考包括外汇交易中心挂牌的13种人民币对外汇交易币种的货币篮子，采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得。

李小加今早在港交所人民币定息及货币论坛上称，该公司未来三年的策略，期望将香港的市场建立成一个中国的离岸全球财富管理中心、风险管理中心及定价中心。

作为发展人民币产品的先行者，港交所于2012年9月推出全球首只现货交收人民币货币期货<0#2HCUS:>，该合约现时为全球流通量最高的上市人民币期货合约，每日名义交易额为3.12亿美元，今年首季未平仓合约逾28亿美元。

为扩大人民币产品交易，港交所定于下周一（30日）推出四支新的离岸人民币期货合约，分别是欧元兑人民币、澳元兑人民币、日圆兑人民币以及人民币兑美元，并于首半年豁免交易所费用以及联合业界进行推广。（完）