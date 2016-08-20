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中国财经 | 2016年 8月 20日 星期六 10:47 BJT

独家：港交所与Tradeweb洽商债券通 欲将中国债市引入海外市场

路透香港8月19日 - 三位直接知情人士对路透表示，香港交易所正在与固定收益交易平台Tradeweb洽商，建立所谓的“债券通”，方便海外投资者参与中国国内债市。

其中一位消息人士称，磋商是排他性的，目前处在深入阶段。

“我们处在敲定计划的最后阶段，目前的谈判处在收入分成阶段，”这位参与磋商的消息人士称。

Tradeweb由汤森路透控股，其在逾22家国际店头债券市场上开展固定收益产品的撮合业务。

“Tradeweb不就市场猜测置评，”位于伦敦的Tradeweb发言人表示。

汤森路透拒绝置评。

香港交易所发言人拒绝发表评论，但港交所上周发布财报时，行政总裁李小加表示该公司正在推进“债券通”，计划与监管机构讨论该项目。(完)

(编译/审校 王兴亚/王洋)

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