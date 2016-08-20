独家：港交所与Tradeweb洽商债券通 欲将中国债市引入海外市场

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月19日 - 三位直接知情人士对路透表示，香港交易所正在与固定收益交易平台Tradeweb洽商，建立所谓的“债券通”，方便海外投资者参与中国国内债市。
其中一位消息人士称，磋商是排他性的，目前处在深入阶段。
“我们处在敲定计划的最后阶段，目前的谈判处在收入分成阶段，”这位参与磋商的消息人士称。
Tradeweb由汤森路透控股，其在逾22家国际店头债券市场上开展固定收益产品的撮合业务。
“Tradeweb不就市场猜测置评，”位于伦敦的Tradeweb发言人表示。
汤森路透拒绝置评。
香港交易所发言人拒绝发表评论，但港交所上周发布财报时，行政总裁李小加表示该公司正在推进“债券通”，计划与监管机构讨论该项目。(完)
(编译/审校 王兴亚/王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。