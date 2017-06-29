港交所与金银业贸易场签备忘录 探讨产品推广、仓储等合作

路透香港6月29日 - 香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四与金银业贸易场签订合作备忘录，探讨就产品推广、仓储等事宜展开合作。

港交所早前宣布7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货；其中黄金期货合约是首只具实物交收特点的双币商品期货，旨在于香港建立本地的基准价格。

金银业贸易场理事长张德熙表示，作为香港唯一黄金现货买卖的交易所，金银业贸易场将会配合香港交易所的新产品发展，两者合作将会集中在研究实货供求及深圳前海保税仓库服务等。

＂尤其藉着人民币黄金商品互联互通，期望这次合作可以最快、最有效地配合国家一带一路及人民币国际化的重大国策。＂他说。

他续称，两所机构签署《合作备忘录》，将有效加强整合亚太区内以香港为中心的黄金市场，期货产品与实货供求上互补，再配合金银业贸易场深圳前海贵金属保税仓库服务，拓宽了香港的投资管道，创造互补共赢及共同拓展黄金市场的新趋势。

港交所行政总裁李小加表示，香港有良好的黄金贸易现货基础、庞大的仓储物流网路，却惟独缺少远期黄金市场的价格基准。香港期货交易所在现货基础上发展期货交易，不单可为现货市场用家提供对冲机会，更可吸引更多金融类参与者，将流动性集中，形成区域价格指标，完善香港贵金属交易的生态系统。（完）