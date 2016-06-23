港交所与汤森路透推出联合冠名人民币指数系列

路透香港6月23日 - 香港交易及结算所(0388.HK)周四宣布，与汤森路透(TRI.TO)今天推出一系列人民币指数，反映人民币兑中国内地最重要及相关贸易伙伴货币汇率的单日表现。该组指数计算人民币兑一篮子主要货币的汇率。

其中主要指数--＂TR/香港交易所＂及＂RXY全球离岸人民币＂，计算离岸人民币兑一篮子14种货币的表现，包括澳元、加元、瑞士法郎、欧元、英镑、港元、日圆、韩圜、马来西亚林吉特、纽西兰元、俄罗斯卢布、新加坡元、泰铢、美元。

港交所的新闻稿称，新指数让市场参与者可根据透明、以规则为基础的方法观察人民币汇率的单日变化。每只货币的权重，是按联合国商品贸易资料库及香港政府统计处公布有关货币发行国家与中国内地之间的贸易量计算而厘定。所有指数采用WM/路透汇率（全球指数及金融合约的领先汇率参考）每小时计算。

＂展望未来30年，中国资本将继续走向全球，以人民币定价的国际股票及商品会愈来愈多，届时将有更多不同产品以我们的人民币指数作为基础，协助投资者管理货币风险。＂港交所行政总裁李小加说。

他续称，随着人民币继续迈向国际化，看到香港和港交所发展定息及货币产品的庞大商机。港交所会继续巩固其在推出离岸人民币产品的领先位置，将香港发展成为中国的环球资产定价中心。

汤森路透全球指数业务总监Stephan Flagel说，＂新指数将采用全球标准，协助市场参与者获得更多资讯以作出投资决定及管理风险。正当市场上经常出现人民币汇率变化及市场波幅，两家备受信赖而又独立的公司合作推出有关指数，正可把握人民币国际化所衍生的商机。＂

全球监管规例正逐步收紧，新指数系列为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子其他主要货币汇率的变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易，且符合国际证券事务监察委员会组织有关金融基准指数的行政管理准则。（完）

详情请参阅登载于港交所网站的指数简介(here)