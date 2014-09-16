港交所行政总裁将拜会台交所 觅离岸人民币商机--消息

路透台北9月16日 - 两位消息人士周二表示，香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加将来台湾拜访证交所、柜卖中心等证券监管单位，或将寻求双方在离岸人民币业务的合作。

消息人士指出，李小加将在周四拜会证交所，虽然并未提及此行目的为何，但因双方过去已多次针对人民币计价商品的发行进行资讯交流，“此行难免也会对市场的发展交换意见。”

李小加还将赴柜卖中心拜访。近期柜买中心正积极发展国际板债券业务，相关人士认为，虽然台湾宝岛债与香港点心债业务处于竞争关系，但还是可以寻求合作的机会。

一消息人士并指出，由于港交所本周已派员来台，巡回台湾各大复委托主要券商，说明沪港通运作模式与交易实务。因此李小加此行可能也与推广沪港通有关。

“香港是复委托主要对象，台湾一年约1兆台币的复委托总额中，有3,000多亿到香港。”该人士称。

台湾的证券交易所积极寻求与国际金融市场连结机会。证交所上周甫与新加坡交易所签订意向书，双方将研议合作发展两地股票市场的交易连结。柜买中心随后则与卢森堡交易所签署MOU（备忘录），将在双边挂牌国际债券。(完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)

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