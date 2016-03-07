外地投资者及交易所参与者的自营交易增加 推动整体成交上升--港交所调查

路透香港3月7日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周一发表调查显示，外地投资者及交易所参与者的自营交易增加，从而推动香港证券市场成交额上升。

港交所最新《现货市场交易研究调查2014/15》结果显示，2014年10月至2015年9月期间，外地投资者参与港交所旗下证券市场的交易所占比重保持在39%的水平，但其成交金额则较2013/14年度调查增加71%。

反观同期香港本地投资者成交金额虽增加45%，在整个市场成交金额所占份额却下跌至39%。交易所参与者本身的成交金额增加124%，市场份额上升至22%。

港交所称，“调查结果反映，香港以外地区投资者的买卖及交易所参与者本身的交易金额增加，带动整体市场成交总额呈可观增长。”

调查亦显示，2014/15年度机构投资者（本地及外地）的交易占证券市场成交总额的51%，低于2013/14年度的58%，而个人投资者（本地及外地）的交易比重则为27%（2013/14年度为25%）。

在外地机构及个人投资者中，中国内地投资者的交易比重排名第三，紧随英国及美国投资者之后。中国内地投资者的交易占市场成交总额的比重由5%上升至9%，连同英、美投资者合占成交总额约28%。

港交所指出，中国内地投资者的交易从较低基数按年上升超过185%，若干程度上反映2014年11月沪港通推出的影响。（完）

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