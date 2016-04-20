港交所计划第三季推出收市竞价交易时段 稍后开展测试（更新版）

(新增更多细节)

路透香港4月20日 - 港交所(0388.HK)行政总裁李小加周三表示，计划于第三季推出收市竞价交易时段，并将于未来一、两个月开展测试。

李小加在出席一论坛后回答记者提问后表示，有关收市竞价交易时段的安排，是市场结构改革的重要措施，将会今后几天向券商和会员发出新的指引，会提及市场测试及大致推出的时间表。

李小加的回应，证实了路透周二引述消息人士透露港交所准备于7月25日再度推行收市竞价交易时段的报导。

他还提到创业板检讨方面，指创业板自重新定位以来，已到“七年之痒”，现时需要全方位审阅，“进门（准入）跟出门（退出）及中间环节都需要管控。”

被问到深港通的开通日期，李小加表示，目前已做好细节准备，惟暂时没有新的消息，仍在等待批准中。（完）