港交所计划第三季推出收市竞价交易时段 稍后开展测试（更新版）

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
(新增更多细节)
路透香港4月20日 - 港交所(0388.HK)行政总裁李小加周三表示，计划于第三季推出收市竞价交易时段，并将于未来一、两个月开展测试。
李小加在出席一论坛后回答记者提问后表示，有关收市竞价交易时段的安排，是市场结构改革的重要措施，将会今后几天向券商和会员发出新的指引，会提及市场测试及大致推出的时间表。
李小加的回应，证实了路透周二引述消息人士透露港交所准备于7月25日再度推行收市竞价交易时段的报导。
他还提到创业板检讨方面，指创业板自重新定位以来，已到“七年之痒”，现时需要全方位审阅，“进门（准入）跟出门（退出）及中间环节都需要管控。”
被问到深港通的开通日期，李小加表示，目前已做好细节准备，惟暂时没有新的消息，仍在等待批准中。（完）
(记者 赵红梅；审校 杨淑祯)
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