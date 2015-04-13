港交所委任巴曙松为首席中国经济师 为互联互通发展助阵

路透香港4月13日 - 中港两地正在着手优化股市互联互通机制，包括加大沪港通交易额度以及推出深港通。为迎接这些挑战，港交所(0388.HK)新设内地事务科，并委任内地金融专家巴曙松助阵，担任首席中国经济师一职。

巴曙松为前国务院发展研究中心金融研究所副所长，亦曾任中国银行业协会首席经济学家、香港经济发展委员会成员及美国哥伦比亚大学商学院高级访问学者，其于港交所的履新日期有待确定。

港交所李小加在一份声明中称，“这些任命反映了沪港通推出后内地业务对我们战略发展的重要性，香港交易所希望未来能与内地交易所实现更大的互联互通，共同发展壮大。”

新成立的内地事务科由香港交易所在香港的内地业务发展团队、其北京代表处以及于上海及广州的相关办事处组成。

港交所同时有多项内部调动，包括委任毛志荣与李刚共同担任内地事务科主管，委任李国强担任环球市场（亚洲）副主管这一新设职位，以及韦嘉勳(Kevin Rideout)今日履新出任香港交易所环球市场科下设的业务发展主管一职。

以沪港通为首阶段的中港股市互联互通机制于去年11月中正式启动，原本内地投资者对于投资港股反应一般，但自3月27日中国证监会发布内地现有以及新设公募基金无需具备合格境内机构投资者（QDII）资格亦可通过沪港通机制投资港股的消息以来，南下资金不断涌入并带动香港股市暴涨，港股通上周更首度出现爆额。

李小加上周五表示，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二或三成。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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