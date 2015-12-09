截至今年中衍生品总成交量按年升39% 为历年新高--港交所

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透香港12月9日 - 按市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三发表最新调查显示，截至今年中为止的一年，香港衍生品市场总成交量按年增加约39%，为历年新高。
该项调查每年进行，本年度由2014年7月至2015年6月，结果显示，本年度的产品合约成交量为1.75亿张，上年度则为1.26亿张；其中，股票期权的交易量仍然称冠，占市场总成交量的55%。
港交所指出，过去10年市场整体成交量的复合年增长率为20%，但海外投资者及交易所参与者的交易量却略高于市场平均增速，分别达22%及21%。
按投资者类型划分，交易所参与者本身的交易（涵盖庄家盘及公司盘，即自营买卖）占市场总成交量的51%，外地机构投资者与外地个人投资者的占比分别为25%及3%，本地机构投资者与本地个人投资者的占比分别为15%及6%。
外地投资者的交易当中，来自美国投资者的交易占最大比重（32%），其次是英国投资者（26%）及欧洲大陆投资者（21%）。
主要产品类别恒生指数期货<0#HSI:>以外地机构投资者的交易占比最大，达58%；本地个人投资者的交易占比亦颇高，达17%。而H股指数期货<0#HCEI:>亦以外地机构投资者占比最大，达63%。
调查显示，对冲及纯买卖是整个市场的两大交易目的（分别占44%及42%）。在指数期货交易中，为套戥而进行的交易占比创新高（25%）。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。