港交所委任冼博能为营运总裁 未来三年将积极发展业务

路透香港11月18日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周三公布重组管理架构，包括委任冼博能（Trevor Spanner）为集团营运总裁，以于未来三年积极发展业务。

港交所行政总裁李小加在一份声明中称，“未来三年我们将有积极进取的业务发展计划，极需要适合的人材和一个适合的组织架构配合。我们相信，今天宣布的新管理组织架构能优化香港交易所集团在香港和伦敦的业务营运，让我们能更好掌握未来数年的商机。”

港交所将于明年初公布2016-18年战略规划。待监管机构批准，新集团管理组织架构将于明年1月1日生效。

冼博能现时为港交所子公司伦敦金属交易所（LME）旗下自营结算所 LME Clear的行政总裁，他将接替应凯勤（Henry Ingrouille）出任港交所营运总裁，主要领导新成立的平台发展科，而应凯勤则会离开港交所作其他发展。

冯恩霖（Adrian Farnham）现为LME Clear营运总裁，调任为行政总裁后，其职务将由首席科技总监Iain Greig接替。

此外，为了逐步把所有香港结算及交易业务整合以达致更好协同效益，港交所将成立结算科及市场科，分别由戴志坚和李国强主管。市场科将包括现货交易、衍生产品交易、市场数据以及市场监察及监控职能。

港交所同时将成立市场发展科，由现任环球市场主管罗力（Romnesh Lamba）和现任内地事务联席主管李刚出任联席主管，负责在国际和内地市场所有资产类别的收入来源和产品开发计划。（完）

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